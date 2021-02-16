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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nden THK’na yer tahsisi

İHA

Kdz. Ereğli Belediyesi’nden THK’na yer tahsisi

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi ile Türk Hava Kurumu Kdz. Ereğli Şubesi arasında kendilerine tahsis edilen hizmet binası protokolü imzalandı.
Türk Hava Kurumu 96. Yılı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. THK Kdz. Ereğli Şubesi yönetimi törenin ardından Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyarette bulundu.
Başkan Posbıyık ziyarette belediyenin Türk Hava Kurumu’na tahsis ettiği hizmet binası protokolünü imzaladı. THK Başkanı Abdullah Hasçelik ve yönetimi, Başkan Posbıyık’a belediyenin THK’ye yer tahsis etmesi nedeniyle teşekkür etti, kurumun 96’ncı kuruluş yıl dönümü anısına plaket takdim etti. Hasçelik, “Kurumumuza bugüne kadar hep destek oldunuz. Çalışmalarımızda sizleri yanımızda gördük. Katkılarınız için bütün arkadaşlarımız ve THK adına teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Halil Posbıyık da THK yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi ve kamu yararına çalışan dernekler statüsü kapsamındaki Türk Hava Kurumu (THK) Kdz. Ereğli Şubesi’ne, mülkiyeti belediyeye ait Bağlık Mahallesi Şehit Rıdvan Sokak No:48’deki hizmet binasının Belediye Meclisi kararıyla tahsisini öngören protokolü imzaladı.
İmza sırasında THK Kdz. Ereğli Başkan vekili, İlçe Malmüdürü Nahit İnel, THK Kdz. Ereğli Başkan Yardımcısı, AK Parti Belediye Meclis Grup Sözcüsü Numan Korkmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Selma Açıkgöz hazır bulundu.

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