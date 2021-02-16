Zonguldak Kömürspor Sancaktepe FK hazırlıklarına başladı Şeref: “Sahada 5 kişi gibi oynadık”

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor Pazar günü karşılaştığı Ankara Demirspor’a 21 mağlup olan Kömürspor, Sancaktepe FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına karlı hava ara vermeden başladı. Antrenman sonrası konuşan Zonguldak Kömürspor’un Teknik Direktörü Barış Şeref, “Bu maçı çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü konuştuğum zaman kırıcı olacağım” dedi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, 24. hafta maçında sahasında oynayacağı Sancaktepe FK maçı öncesi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik adam Barış Şeref nezaretinde Fener Sentetik sahada gerçekleşen antrenmanda kırmızılacivertli futbolcular, idmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ise 5/2 top çalışması ve yarı saha yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Zonguldak Kömürspor’un Teknik Direktörü Barış Şeref, Ankara maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Şeref, takımın sahada hiç beklemedikleri bir şekilde mücadele ettiğini söyleyerek, “Bu maça öyle bir hazırlandık, karşı takımı çok iyi analiz ettik. Dediklerimin yüzde 60’ını yapsalar hiçbir problemimiz olmayacak. Gole kadar dediklerimizi aynen uyguladılar. Önlemlerimizi aldık. 10 öne geçtik ve karşı takım 10 kişi kaldı. Bir teknik adam başka ne ister. Auta çıkacak olan topa arkadaşımız dokunuyor ve korner oluyor. Kornerden gelen topu ters pozisyonda içeri atıyor o arkadaşımız ve 11 oldu. Bizim takım adına konuşuyorum, hiç beklemediğimiz bir şekilde sahaya çıktılar. Karşı takım 10 kişi ama bizim takım sanki sahada 5 kişi. Benim en çok kızdığım bu. Oyunda kime elimizi attıysak elimizde kaldı. Bu maçı çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü konuştuğum zaman kırıcı olacağım” diye konuştu.



“Bu bir takım oyunu 5 kişi oynayıp 6 kişi oynamıyorsa yenilirsin”

Perşembe günü Devrek İlçe Stadı’nda sat 13.00’da oynayacakları Sancaktepe FK karşılaşması ile ilgili konuşan Şeref, “Bu maçı almak için elimizden geleni yapacağız. Şans yanımızda olursa da bu maçı her türlü alırız. Ben arkadaşlarıma diyorum ki 'Alt tarafta olan bir takım mı üst tarafta olan bir takım mı olmak istiyoruz?’ Bu maç bizim için çok büyük bir fırsat. Arkadaşlarım da elinden gelen mücadeleyi yapacaktır. Ankara Demirspor karşılaşmasında kaybettiğimiz Furkan var. Darbeye bağlı olarak arka adalesinde problem var. Büyük ihtimalle o bu hafta olmayacak. Hakan’ın problemi hala devam ediyor. Önümüzdeki haftaya büyük ihtimalle yetişecek. Diğer arkadaşlarla beraber önümüzdeki hafta en iyi şekilde mücadele edeceğiz. İhsan Furkan Deniz son haftalarda iyi oynuyor evet ama takımda 5 kişi iyi oynayıp 6 kişi kötü oynuyorsa mutlaka yenilirsin. Bu bir takım oyunu. Ben her zaman diyorum ki takımın yüzde 70’i oynamak zorunda. Ama bu yüzde 30’a düştüğü zaman geçmiş olsun” şeklinde konuştu.

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