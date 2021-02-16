Aniden bastıran kar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aniden bastıran kar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu

DHA

Aniden bastıran kar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta aniden bastıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, uzun araç kuyrukları oluştu.Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kozlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir TIR yokuşu çıkamayınca trafik tıkandı. Yolda uzun kuyruklar oluştu. Trafik polisleri, sürücülerin geçişine tek şeritten kontrollü olarak izin verdi. Zonguldak'ın İstanbul ile Ankara Karayolu'nda da yoğun kar yağışı devam etti. Karda kayan bazı araçlar şarampole devrildi. Her iki karayolu, TIR'ların geçişine kapatıldı.
DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-02-16 18:07:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zincirsiz araçlar yolda kaldı Yolda kalan araçlara vatandaş yardımcı oldu
YEREL HABERLER Zincirsiz araçlar yolda kaldı Yolda kalan araçlara ...
Zonguldak Kömürspor Sancaktepe FK hazırlıklarına başladı Şeref: “Sahada 5 kişi gibi oynadık”
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor Sancaktepe FK hazırlıklarına ...
Ereğli beyaz gelinliğini giydi
YEREL HABERLER Ereğli beyaz gelinliğini giydi
Kdz. Ereğli Belediyesi’nden THK’na yer tahsisi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi’nden THK’na yer tahsisi
Sokak hayvanlarına kulübe desteği
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına kulübe desteği
Bozkurt, ”Kar ile mücadelemiz devam ediyor”
YEREL HABERLER Bozkurt, ”Kar ile mücadelemiz devam ediyor”
Devrek’te ulaşıma kapalı köy yolu kalmadı
YEREL HABERLER Devrek’te ulaşıma kapalı köy yolu kalmadı
Araçlar buzda dans etti, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu Ekiplerin bölgeye gelmemesi sürücüleri çileden çıkarttı
YEREL HABERLER Araçlar buzda dans etti, kilometrelerce uzunlukta ...
Uzun araçlar yolda kaldı, kar etkili oldu
YEREL HABERLER Uzun araçlar yolda kaldı, kar etkili oldu
Zonguldak-İstanbul yolu tırlara kapatıldı
YEREL HABERLER Zonguldak-İstanbul yolu tırlara kapatıldı
Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu
YEREL HABERLER Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu
Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
Zonguldaklı sporcu Avrupa'yı salladı
YEREL HABERLER Zonguldaklı sporcu Avrupa'yı salladı
Evin üstüne ağaç düştü
YEREL HABERLER Evin üstüne ağaç düştü
Zonguldak’ta karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Zonguldak’ta karla mücadele çalışmaları aralıksız ...
Posbıyık karla mücadele çalışmalarını anlık takip ediyor
YEREL HABERLER Posbıyık karla mücadele çalışmalarını anlık takip ...
Şoförler Odası’ndan iddialara yanıt
YEREL HABERLER Şoförler Odası’ndan iddialara yanıt
Çöken tren yolunda tamirat çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çöken tren yolunda tamirat çalışmaları devam ediyor
Zarar gören dubalar bakıma alındı
YEREL HABERLER Zarar gören dubalar bakıma alındı
Dereli, "Pelemet bezi coğrafi işaret tescili almalı "
YEREL HABERLER Dereli, "Pelemet bezi coğrafi işaret tescili almalı "
Elektrik direkleri devrildi, köylerde elektrik kesintileri yaşandı
YEREL HABERLER Elektrik direkleri devrildi, köylerde elektrik ...
Evde düşen kadının imdadına paletli ambulans yetişti
YEREL HABERLER Evde düşen kadının imdadına paletli ambulans yetişti
Fazla ilaç içerek intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Fazla ilaç içerek intihara kalkıştı
Kdz. Ereğli’de yollar tuzlanıyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de yollar tuzlanıyor