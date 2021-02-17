Zonguldak'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçerken, 165 köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda kaldı.

Kentte iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Merkez ve ilçelerde yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Belediye ekipleri, karla kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve ilçelerde 165 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Zonguldak'ın İstanbul ve Ankara karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TIR şoförleri zor anlar yaşadı. Karla kaplı yolda ilerleyemeyen araçlar, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yollarına devam edebildi. Bazı araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler ise kar yağışının durmasını bekledi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-02-17 12:13:39



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