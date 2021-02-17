Yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında yaralı halde bulunan sokak kedisini teslim alarak kedi köpek evine teslim etti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Beycuma beldesinde yol kenarında yaralı halde sahipsiz bir sokak kedisi buldu. Kediyi alan ekipler Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından koruma altına alınmak üzere Zonguldak Belediyesi kedi köpek evine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.