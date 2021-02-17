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Filyos Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: "Filyos Projesi devletimizin önem verdiği ilk beş büyük projenin içerisinde yer alıyor"

İHA

Filyos Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: "Filyos Projesi devletimizin önem verdiği ilk beş büyük projenin içerisinde yer alıyor"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde iki gün boyunca düzenlenen Filyos Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı. Vali Mustafa Tutulmaz, Filyos Projesi'nin önemine dikkat çekti.
ZBEÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen sonuç bildirgesi açıklama programında konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, Filyos'un Zonguldak'ı önümüzdeki yüz yılda yeniden Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi yapacak proje olduğuna dikkat çekti. Bölgenin; Filyos Projesi'nin ilk etabı olan liman inşaatının yanı sıra endüstri bölgesi, serbest bölge ve doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması, tesislerin kurulması gibi çok yönlü sanayi ve ticaret merkezi olma yolunda evrileceğinin altını çizen Tutulmaz, şöyle dedi:
"Zonguldak'ı önümüzdeki yüz yılda yeniden ülkemizin önemli şehirlerinden birisi olacak projeler. Ve bu projeler devletimizin önem verdiği, ilk beş büyük projenin içerisinde yer alıyor. Tabi şartlar kolay oluşmadı. Abdülhamit döneminden bu tarafa değişik dönemlerde konuşulan ve belirli şekilde de olgunlaşan projeler. Ancak bunun ete kemiğe bürünerek vatandaşımızın gözünün önüne çıkması işi son 56 yıllık bir süreçte başlıyor. Şu anda ilk aşaması olan Filyos Limanı bitmek üzere. İnşallah bunun arkasından doğalgazın da bu bölgeden çıkartılıyor olmasıyla beraber doğalgaz tesisleri, bununla bağlantılı tesisler, endüstri bölgesi, arkasından serbest ticaret bölgesi ve yine bizim ilimizin projeleri olarak ortaya çıkan bakanlıklar tarafından desteklenen OSB'ler ile gerek tarım, gerek Çaycuma OSB, DevrekGökçebey OSB'ler ve bunun yanında yapılan küçük sanayi siteleri ile bu bölgemiz önemli bir sanayi merkezi ve ticaret merkezi olma yönünde önümüzdeki süreçte evrilecek. Buna hazırlık yapılması gerekir. Bu hazırlıkların neler olabileceği buralardaki sanayi alanındaki ihtiyaçlar, gerek yerleşim yerleri, imar ve benzeri alanlarda bir çok yeni anlayışa ihtiyaç var. İşte bu fabrikalarda çalışan kişilerin yetiştirilmesi, hangi alanda elemana ihtiyaç olması, hangi alanda yatırıma ihtiyaç olmasıyla ilgili fikir jimnastiğine ihtiyaç vardır. İşte bu çalıştay bunların temelini oluşturdu. Ben huzurlarınızda üniversitemize, rektörümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Üniversiteler kuruldukları illerde lokomotif kuruluşlardır. Zonguldak için lokomotiflik görevini üstlenmesinden dolayı büyük onur duyuyorum."
Ardından sonuç bildirgesini açıklayan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, projenin geleceğe yön verecek mega projelerden biri olduğunu ifade ederek doğalgaz rezervinin önemini hatırlattı. İki gün boyunca süren çalıştayda bölgenin tüm boyutlarıyla konuşulduğunu anlatan Çufalı, "Filyos Vadi Projesi çalıştaya katılan tüm paydaşların ittifak ettiği üzere ülkemizin geleceğine yön verecek mega projelerden biri olarak değerlendirilmiştir. Üniversite, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör temsilcilerinin bir araya gelerek ortak akıl, düşünme ve fikir üretme gayreti çalıştayın temel misyonu olmuştur. Tükettiği doğalgazın yüzde 99'unu ithal eden ülkemiz son 33 yılda yaklaşık 800 milyar metreküp doğalgaz ithal etmiştir. Henüz keşfedilen doğalgaz miktarı bile ülkemizin son 33 yılda tükettiği doğalgaz miktarının yarısına tekabül etmektedir. Bu bağlamda bölgede keşfedilen doğalgaz kuyuları üretime geçtiğinde ülkemizin yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılama kapasitesine sahip olabilecektir. Ülkemizin enerji talebi hızla artan ülke olarak dikkate alındığında doğalgaz keşfinin önemi daha da artmaktadır. Doğalgaz keşfinin hem ülkemizin enerji arz güvenliği hem de makro ekonomik hedefleri destekleyecek etkili bir adım olacağı anlaşılmaktadır. Bölgede doğalgazın karaya çıkartılması ve işlenmesinin yanında kurulması muhtemel yan sektör, katma değeri yüksek yüzlerce kimyasal ve petrokimya ürünü ticarileştirme potansiyeli Filyos Vadi Projesi'ni ayrıca önemli tutmaktadır. Marmara Bölgesi'nin Türkiye'nin önemli üssü olması yüksek maliyetle, iş yükünün giderek artıyor olması yeni benzer lojistik imkanlara sahip üretim alanlarını gerekli kılabilmektedir" ifadelerine yer verdi.

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