Zonguldak'ta eğitime kar engeli



ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK´ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması iki gün daha ertelendi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüzü eğitimin 18-19 Şubat tarihlerinde iki gün süreyle ertelendiğini açıkladı. Açıklamada, Zonguldak merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmasına karar verildiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-02-17 23:25:31



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