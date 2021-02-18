Doktorlar, Zehra Teyze için seferber oldu



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 8 yıldır multinodüler guatr rahatsızlığı bulunan ve yaşı ile diğer rahatsızlıkları nedeniyle birçok hastanede ameliyatın riskli görülmesinden dolayı cerrahi müdahale yapılamayan Zehra Erdoğan (77), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 3,5 saat süren başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Ankara'dan gece yarısı acil olarak Zonguldak'a gelerek ameliyata giren Dr. Deniz Baklacı, "Hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

Ereğli'ye bağlı Terzi köyünde yalnız yaşayan Zehra Erdoğan, 8 yıl önce multinodüler guatr hastalığına (tiroid bezinde birden çok nodül olması) yakalandı. Zehra Erdoğan, gittikçe büyüyen kitle nedeniyle konuşmakta ve nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Zonguldak'ta ve birçok ildeki hastanelere başvuran Erdoğan'a akciğerindeki rahatsızlık ve yaşı nedeniyle ameliyatın riskli görülmesi üzerine cerrahi müdahale yapılamadı. Oksijen tüpüyle yaşamını sürdüren Erdoğan, bir hafta önce evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Kitlenin iyice büyümesi sonucu nefes borusu daralan Erdoğan'ın durumunun ağırlaşması üzerine doktorlar acil ameliyat kararı aldı. ZBEÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümleri Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Ergin Bilgin, Dr. Deniz Baklacı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Dilek Okyay, hemşire ve diğer sağlık personelinden oluşan ekip, geçen cumartesi günü Erdoğan'ı ameliyat etti. Boyu 4,5 santimetre, eni ise 7 santimetre büyüklüğe ulaşan kitle 3,5 saat süren ameliyatla alındı. Ameliyatın ardından serviste tedavisine devam edilen Zehra Erdoğan'ın nefes darlığı şikayeti sona erdi.

'ALLAH DOKTORLARIMDAN BİN KERE RAZI OLSUN'

Konuşmaya da başlayan Zehra Erdoğan, doktorlara teşekkür etti. Son yıllarda guatr nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Erdoğan, "6 yıl önce boğazımda rahatsızlık yaşadım. Doktora gittim tahlil yaptı. Son 1,5 aydan beri çok nefes darlığı çekmeye başladım. Makineyle yaşıyordum. Bugün geçer yarın geçer derken soluğu hastanede aldım. Allah'ıma bin şükür çok iyiyim şimdi. Sesim çıkmıyordu. Şimdi çok rahat konuşuyorum. Doktorlara çok teşekkür ediyorum. Allah onların ellerini ayaklarını altın etsin. Benim gibi yaşlılara yardım ediyorlar. Annelerine babalarına Allah bin kere razı olsun" dedi.

GECE YARISI ANKARA'DAN GELİP AMELİYATA GİRDİ

Hastanın durumunu öğrenince Ankara'dan gece yarısı acil olarak Zonguldak'a gelerek ameliyata giren Dr. Deniz Baklacı da zor bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hastanın guatr nedeniyle yaşamını daha fazla sürdüremeyecek duruma geldiğini anlatan Dr. Baklacı, şöyle konuştu:

"Ciddi bir solunum açığı mevcuttu hastada. Oksijen düşük karbondioksit birikimi başlamıştı. Gerekli değerlendirmeler sonrası boyun bölgesinde bir kısmı da akciğer bölgesine inen ciddi bir kitle tespit ettik. Bu hastanın yaşamını sürdüremeyeceği şekilde daralmıştı. Burada yapılacak şey ya hastanın boynun ortasından soluk borusuna girip havalandırmaktı ya da acil cerrahi planlanacaktı. Ancak bu deliği açmak için de bu kitleyi geçmek gerekiyordu. Anestezi ekibiyle koordineli olarak hastanın cerrahiden fayda göreceğini ve hastanın sadece cerrahiyle semptomlarının azalacağını düşündük ve böyle bir ameliyat planladık. 3,5 saat kadar süren ameliyatın ardından hastamız sağlığına kavuştu."

KENTTE GERÇEKLEŞEN İLK ACİL TİROİD AMELİYATI

Dr. Ergin Bilgin de hastanın boyun tarafına bası yapan tiroidi çıkardıklarını belirterek, "Başarılı şekilde ameliyatı geçirmiş olduk. Hasta şu anda çok iyi. Nefes darlığı geçti. Serviste takip ediyoruz. Sesi de çıkıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Buna benzer ameliyatlar Türkiye'de olabiliyor ama Zonguldak'ta ilk acil tiroid ameliyatı diyebiliriz" dedi. DHA-Sağlık Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-02-18 11:30:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.