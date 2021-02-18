8 yıldır rahat nefes almaya hasret yaşadı 77 yaşındaki Zehra Teyze 3.5 saatlik ameliyatla salığına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 yıldır rahat nefes almaya hasret yaşadı 77 yaşındaki Zehra Teyze 3.5 saatlik ameliyatla salığına kavuştu

İHA

8 yıldır rahat nefes almaya hasret yaşadı 77 yaşındaki Zehra Teyze 3.5 saatlik ameliyatla salığına kavuştu

Zonguldak'ta soluk borusuna baskı yapan multinodüler guatr rahatsızlığı ve ilerleyen yaşı sebebiyle cerrahi müdahalede zorlu bir ameliyat geçiren 77 yaşındaki Zehra Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.
Kdz. Ereğli ilçesinde yalnız başına yaşayan 77 yaşındaki Zehra Erdoğan'ın 8 yıl önce multinodüler guatr rahatsızlığına yaşamaya başladı. Soluk borusuna baskı yapan nodül sebebiyle nefes almakta, konuşmakta zorluk yaşayan yaşlı kadın, ameliyatın riski görülmesi sebebiyle başvurduğu hastanelerde cerrahi müdahale yapılamadı. Oksijen tüpü ile yaşamaya çalışan kadın yaklaşık bir hafta önce yeniden rahatsızlandı. Oksijen değerlerinin düşmesi ve karbondioksit birikimi sebebiyle acil müdahale altına alınan Erdoğan için zorlu bir ameliyat süreci başladı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Erdoğan, 4.5 santimetreye 7 santimetre büyüklüğündeki kitlenin 3.5 saatlik zorlu bir ameliyatla alınmasıyla yeniden sağlığına kavuştu. Yıllar sonra yeniden rahatlıkla nefes alan kadın, sevincini kendisini ameliyat eden doktorlar ile paylaştı.
77 yaşındaki hastanın ameliyatını ise ZBEÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümleri Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Ergin Bilgin, Dr. Deniz Baklacı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Dilek Okyay, hemşire ve diğer sağlık personelinden oluşan ekip gerçekleştirdi.

Kitlenin soluk borusuna baskı yapması müdahaleyi zorlaştırdı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Dilek Okyay, ameliyat süresince hastanın nefes alabilme güvenliğini sağlamanın önemine dikkat çekti. Okyay, "Bizim için önemli olan kısımlar şunlardı. Öncelikle hastadan bahsedelim. 77 yaşında kadın hastamız. Nefes darlığı şikayetiyle hastanemize başvuruyor. Üç dört gündür şikayetleri artmış. Neticede kronik obstrüktif akciğer hastalığı var. Bu da bizim için sıkıntı oluşturan bir durumdu. Ameliyata geldiğinde muayene ettiğimizde hastanın soluk borusuna basan bir kitlesi olduğunu gördük. Tomografi tetkiklerinde. Bu bizim için hakikaten önemli bir noktaydı. Çünkü anestezinin görevi ameliyat sırasınca hastanın havayolunun güvenliğini de sağlayabilmek. Bize bunu sağlayabilecek alan çok azdı. Bunu bilerek gerekli konsültasyonları isteyerek hastamızı en optimum koşulda ameliyata hazırlamaya amaçladık. Küçük bir alanda hastayı havalandırabilmeyi, havayolunu güvenlik altına almayı sağladık. Cerrahi ekibe hastamızı başarılı şekilde teslim ettik. Ameliyat süresince de herhangi bir sıkıntı olmadan ameliyatımızı sürdürdük" şeklinde konuştu.
Hastaya ameliyat kararının alınmasıyla birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara'dan yola çıkarak hastaneye ulaşan ZBEÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümleri Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Deniz Baklacı
"Solunum güçlüğü şikayeti nedeniyle başka bir merkezden refere edilmişti. Hasta daha önce de bu şikayetlerle çeşitli merkezlere başvurmuş. Gerek eşlik eden hastalıkları gerekse yaşı nedeniyle çok cerrahi planlanamamış bir hastaydı. Biz de acil şartlarda değerlendirdik. Ciddi bir solunum açlığı dediğimiz artık oksijen değerleri düşük karbondioksit birikimi başlamıştı hastada" diye konuştu.
"Ses teline giden sinir korundu"
ZBEÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümleri Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Ergin Bilgin de "Zor bir ameliyattı. Çünkü hastanın guatrı mevcut. 66.5 santimetre nodülleri mevcuttu. Başarılı bir entübasyon sonrasında cerrahi işleme devam ettik. Gayet başarılı bir şekilde hastanın ön tarafında soluk borusunda bası yapan tiroidini çıkarttık. Başarılı bir şekilde işlem yapıldı. Ses teline giden sinirde tiroidin iç kısmından geçmekteydi. Onu da koruyarak başarılı operasyon gerçekleştirdik. Hasta şu an takipleri yapılıyor. Nefes darlığı geçti. Serviste takip ediyoruz. Türkiye'de illa vardır belki. Ama Zonguldak'ta herhalde ilk acil tiroit diyebilirim" şeklinde konuştu.
Sağlığına kavuşan Zehra Erdoğan ise "En son Zonguldak'ta burada aldım soluğu. Allah hepsinden razı olsun. 8 seneden beri bu tiroit buradaymış. Allah'a bin şükür. Sesim çıkmıyordu. Şu an konuşuyorum. Nefes alamıyordum" diyerek ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TIR'da antitank füze parçaları ele geçirilen İranlı şoföre 2 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER TIR'da antitank füze parçaları ele geçirilen İranlı ...
Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı
‘Kariyer Planlama Dersi’ toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ‘Kariyer Planlama Dersi’ toplantısı yapıldı
Trafik ekiplerinde yolcu otobüslerine kış lastiği denetimi Şartlara uymayana 773 TL para cezası
YEREL HABERLER Trafik ekiplerinde yolcu otobüslerine kış lastiği ...
Karın yıktığı enerji nakil hatları için zorlu arazide mücadele veriyorlar Elektrik kesintilerini gidermek için uzman ekiplerle sahadalar
YEREL HABERLER Karın yıktığı enerji nakil hatları için zorlu arazide ...
Doktorlar, Zehra Teyze için seferber oldu
YEREL HABERLER Doktorlar, Zehra Teyze için seferber oldu
70 santimetre karda mezar kazdılar
YEREL HABERLER 70 santimetre karda mezar kazdılar
Özel İdare ekipleri kapalı köy yollarında çalışmalarımı sürdürüyor
YEREL HABERLER Özel İdare ekipleri kapalı köy yollarında ...
Zonguldak'ta eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Zonguldak'ta eğitime kar engeli
Gezmek için gittiği ormanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Gezmek için gittiği ormanda ölü bulundu
Filyos Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: "Filyos Projesi devletimizin önem verdiği ilk beş büyük projenin içerisinde yer alıyor"
YEREL HABERLER Filyos Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Zonguldak Valisi ...
Eğitime, hamile ve engellilere kar tatili 2 gün daha uzatıldı
YEREL HABERLER Eğitime, hamile ve engellilere kar tatili 2 gün daha ...
Suriyeli çocuklar için kıyafetler toplandı
YEREL HABERLER Suriyeli çocuklar için kıyafetler toplandı
Kızların tekme tokat kavgası böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Kızların tekme tokat kavgası böyle görüntülendi
Evinin çatısı çöken 3 kişi jandarma ekiplerince ilçeye getirildi
YEREL HABERLER Evinin çatısı çöken 3 kişi jandarma ekiplerince ...
Ağıl çöktü koyunlar telef oldu
YEREL HABERLER Ağıl çöktü koyunlar telef oldu
Kdz. Ereğli TSO ve MÜSİAD ekonomiyi konuştu
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli TSO ve MÜSİAD ekonomiyi konuştu
Batı Karadeniz'de kar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, tezgahlar boşaldı
YEREL HABERLER Batı Karadeniz'de kar nedeniyle balıkçılar denize ...
Bu bitkiler soğuk algınlığı ve gribe iyi geliyor
YEREL HABERLER Bu bitkiler soğuk algınlığı ve gribe iyi geliyor
Ereğli'de buzlanma nedeniyle araçlar trafiğe çıkamadı
YEREL HABERLER Ereğli'de buzlanma nedeniyle araçlar trafiğe çıkamadı
Yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alındı
Zonguldak'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti
Reklam tabelası fırtınaya dayanamadı
YEREL HABERLER Reklam tabelası fırtınaya dayanamadı
Pandemi evcil hayvan talebini artırdı
YEREL HABERLER Pandemi evcil hayvan talebini artırdı