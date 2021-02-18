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Devrek Belediyesi camilerde şekerleme ikramında bulunacak

İHA

Devrek Belediyesi camilerde şekerleme ikramında bulunacak

Devrek Belediyesi tarafından kandil münasebetiyle ilçedeki camilerde kandil şekeri ve lokum ikramında bulunacak.
Bu akşam idrak edilecek olan Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlara ikram edilmek üzere Devrek Belediyesi tarafından ilçedeki tüm camilere kandil şekeri ve lokum dağıtımı gerçekleştirildi.
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’un Regaip kandiline özel hazırlattığı kandil şekeri ve lokumlar camilerden çıkan cemaate ikram edilecek
Regaip kandilinin Müslümanlar için ayrı bir önemi olduğunu belirten Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, tüm ilçe halkının ve İslam aleminin Regaip Kandilini kutlayarak, “Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş, dost ve akrabaların gönüllerini hoş tutmak, hayatımızdaki olumsuzluklardan kurtulmak, huzura kavuşmak için sevgi ve hoşgörü ortamının sağlanması için bugünleri iyi bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin mübarek Regaip Kandilini kutluyor, ülkemizin ve milletimizin, birliğine, dirliğine ve kardeşliğine vesile olması temennisiyle mübarek üç ayların hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

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