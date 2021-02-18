Köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdare ekipleri ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalarını sonuç verdi. Sabah saatlerinde 5 köy ulaşıma kapalıyken çalışmalar sonrası bütün köyler ulaşıma açıldı.

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı sonrası 59 ekiple çalışan Zonguldak İl Özel İdare ekipler kapalı olan köylerde çalışma yaptı. Yoğun kar yağışı sonrası birçok köy ulaşıma kapanırken ekiplerin çalışmaları sonrası sabah saatlerinde kapalı olan 5 köy ekiplerin çalışmaları sonrası köy yolları tamamen açıldığı belirtildi.

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