Zonguldak’ta gece saatlerinde bastıran kar etkili oldu

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Zonguldak’ta akşam saatlerine tipi halinde yağan kar ZonguldakAnkara yolunda etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araçların geçişine izin verilmedi.

Zonguldak akşam saatlerinde tipi halinde yağan kar, Zonguldak Ankara yolunda ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Karayolları ekipleri yollarda çalışmalarını sürdürürken ekipler yollarda küreme, tuzlama çalışmaları yaptı. Ekipler Zonguldak Ankara uzun araçların geçişine izin vermezken sürücülere kar lastiği kullanmalarını ve zincirsiz, takozsuz ve çekme halatsız yola çıkmamalarını konusunda uyardı.

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