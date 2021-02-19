Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle Liman Caddesi'nde oluşan dalgalar mendireği aştı. 7 metrelik duvarı aşan dalgalar limanın içine girdi. Balıkçı tekneleri dalga sebebiyle limana sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan kuzey, iç ve batı bölgelerdeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Zonguldak'ta da gece saatlerinde iç bölgelerde görülen kar yağışı zaman zaman etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 1.8 dereceye kadar düştüğü kentte kuzeyden esen rüzgar sebebiyle Liman Caddesi'nde dev dalgalar oluştu. Liman arkası mevkisindeki yürüyüş yolu dalgalara teslim oldu. Boyu 7 metreyi bulan dalgalar zaman zaman mendireği ve duvarı aşarak limanın içine girdi.

Bir yük gemisi açıkta bekleyişini sürdürürken balıkçı tekneleri denize açılmadı. Soğuk hava ve kar yağışının kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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