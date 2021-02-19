Devrek’te 38 köy yolu ulaşıma kapalı

Devrek’te devam eden kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde devam yoğun kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu kapanırken, ekipler gece ve gündüz aralıksız çalışarak kapalı köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için mücadele veriyorlar.
Köy Hizmetleri Müdürlüğü Şantiye Şefi Fatih Çalgam,” Bölgemizde Halen devam eden kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı köylerimizin bir kısmının yolları yoğun kar yağışı nedeniyle tekrar ulaşıma kapanmış durumda. Şuan itibariyle ilçemize bağlı 38 köy yolumuzun ulaşıma açılması için müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin gece gündüz kesintisiz çalışmalarına devam ediyorlar” diye konuştu
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.