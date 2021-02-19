Ekiplerden korona virüs denetimi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Zonguldak’ta korona virüs salgını kapsamında denetim yapıldı. Denetimlerde 28 işyerine uyarı 49 işyerine uyarı ve ceza 3 kişiye izolasyona uymama nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Zonguldak Valiliği tarafından korona virüs pandemisi nedeniyle ekipler tarafından denetim yapıldı. Ekipler tarafından haftalık yapılan denetimlerde 119 ihbar ve 5 bin 397 re'sen denetim gerçekleşti. Denetimlerde 28 işyerine uyarı 49 işyerine uyarı ve ceza 3 kişiye izolasyona uymama nedeniyle cezai işlem uygulandı.

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