Zonguldak'ta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 6 gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlardaki güzel manzara havadan görüntülendi.

Kentte geçen cumartesi günü başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. Sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki manzara, dron ile havadan görüntülendi. Kent ormanının bulunduğu bölgede, seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Bazı vatandaşlar, kentin yüksek kesimlerine çıkarak manzaranın keyfini çıkardı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-02-19 12:28:56



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