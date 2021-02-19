Zonguldak ormanlarında beyaz gelinliğiyle kartpostallık görüntüler

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta kar yağışıyla beyaz gelinliğini giyen ormanlarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Geçen hafta yoğun kar yağışı etkisi altında kalan Zonguldak beyaz gelinliğiyle doyumsuz manzaralar oluşturdu. Kentin yüksek rakımlı noktalarında oluşan manzaralar izleyenleri adeta büyüledi. Elvanpazarcık beldesinde mahalle aralarındaki karla mücadele çalışmaları sürerken beyaz gelinliğini giyen ormanlar drone ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.