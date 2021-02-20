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Deniz manzarası pahalıya patladı

İHA

Deniz manzarası pahalıya patladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişi para cezasına çarptırıldı.
Korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kdz. Ereğli’de ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş çıkış bölgeleri ve sahil bandında trafik denetleme noktalarında uygulamalar sürüyor. İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik’in de bizzat katıldığı denetimlerde, İlçeye bağlı Köseağzı mevkisinde kısıtlamayı ihlal eden 3 kişi yakalandı. Güzel havayı fırsat bilen 3 kişiye kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

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