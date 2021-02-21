Jandarma bilgilendirme broşürü dağıttı

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Zonguldak’ta jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan kontroller esnasında, yaşlı vatandaşların ihtiyaçları tespit edilerek yardımcı olundu. Kısıtlama sürecinde evlerinin bahçesinde olan kadınlara aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısmı tarafından sohbet ortamında 6284 sayılı yasa konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Ayrıca bölgede bulunan çocukların isteği doğrultusunda birlikte kardan adam yapılarak boyama kitabı dağıtıldı.

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