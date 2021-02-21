Polisten şok uygulama: 4 iş yeri ve 57 kişiye idari yaptırım

Zonguldak’ta Covid19 tedbirlerine ilişkin ihlalleri görülen 4 iş yeri ve 57 kişiye yapılan şok uygulamalar sonucu idari yaptırım cezası uygulandı.

Zonguldak il genelinde polis ekiplerince Covid19 tedbirleri ve kısıtlamaların ihlali ile ilgili olarak; 135 kahvehane, 22 paket servisi yapan iş yeri, 3 oyun salonu, 2 dernek ve lokal, 6 alkol satışı yapan iş yeri 20 Şubat akşamı kontrol edildi. Denetlemelerde tedbirlere ilişkin çeşitli ihlalleri görülen 2’si kahvehane, biri restoran, biri alkollü mekân olmak üzere toplam 4 işyeri ve 57 şahsa 38 bin 215 TL idari yaptırım uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.