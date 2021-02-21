Boğazına yabancı cisim kaçan çocuk Sakarya'ya sevk edildi

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Zonguldak'ta boğazına yabancı cisim kaçan 2 yaşındaki çocuk, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki R.Ö. isimli çocuğun boğazına yabancı bir cisim kaçtı. Ailesi tarafından fark edilen R.Ö., Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından R.Ö. isimli 2 yaşındaki çocuk, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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