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Zonguldak’ta kısıtlamayı ihlal eden 95 kişiye ve 2 işyerine ceza

İHA

Zonguldak’ta kısıtlamayı ihlal eden 95 kişiye ve 2 işyerine ceza

Zonguldak’ta jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları denetimlerde kısıtlamaları ihlal eden 95 kişiye ve 2 işyerine toplamda 55 bin 71 lira idari para cezası uyguladı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde icra edilen sokağa çıkma kısıtlaması ve Covid19 denetimleri kapsamında 15.02.2021 21.02.2021 tarihleri arasında Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler esnasında, 51 bin 515) kişi ve 36 bin 520 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 97 kişi ile 37 araç yakalanarak adli makamlarca gerekli işlemler başlatıldı. Ayrıca genelgeler kapsamında yapılan denetimler esnasında, maske, sosyal mesafe, sokağa çıkma kısıtlaması kuralı ve iş yerleri ile ilgili diğer kuralları ihlal eden 95 kişi ve 2 iş yerine toplamda 55 bin 71 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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