Çöken tren yolu tamir edildi

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Zonguldak'ta çevre düzenlemesi sırasında çöken demir yolu tamir edildi.

Zonguldak Belediyesinin geçtiğimiz günlerde Kapuz plajında yaptığı çevre düzenlemesi çalışması sırasında tren yolu çöktü. Ardından Zonguldak Belediyesine bağlı ekipler, çöken tren yolunda tamir çalışmasına başlamıştı. Çalışmalar dün akşam itibariyle tamamlanarak tren yolu açıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait kömür treni bugün itibariyle tren yolunu kullanarak deneme sürüşünü yaptı.

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