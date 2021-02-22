Zonguldak’ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince yoğun kar yağışı sonrasında yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı sonrası yaban hayvanlarını unutmadı. Ekipler yaban hayvanlarına gıda desteği için yaklaşık 300 kilogram kırık buğday ve yonca bıraktı. Ekipler çeşitli bölgelerde yemleme çalışmalarına devam edecek.

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