Usulsüz avlanan şahıslar yakalandı

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Zonguldak’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından usulsüz avlandığı tespit edilen şahıslar yakalandı.

Zonguldak’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında Zonguldak il genelinde devam ediyor. Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen koruma ve kontrol faaliyetlerinde usulsüz avlandığı tespit edilen şahıslara idari yaptırım uygulandı. Şahısların kullandığı tüfeklere el konuldu.

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