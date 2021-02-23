TÜİK Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 159 bin 470 oldu. 2 bin 335 motorlu kara taşıtının ise devri gerçekleştirildi.

Ocak 2021 ayı itibariyle illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtları sayısı da açıklandı. Verilere göre toplam 2 bin 335 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Bunların bin 601'ini otomobil, 73'ünü minibüs, 20'sini otobüs, 367'sini kamyonet, 86'sını kamyon oluşturdu. 128 motosikletin devri yapılırken özel amaçlı motorlu kara taşıtı sayısı 3 ve 57'si traktör olarak açıklandı.

2021 yılı illere göre motorlu kara taşıtları sayısı Zonguldak'ta 159 bin 470 oldu. Bunların 97 bin 578'ini otomobil, 4 bin 351'ini minibüs, bin 793'ünü otobüs, 26 bin 113'ünü kamyonet, 6 bin 279'unu kamyon, 12 bin 933'ünü motosiklet, 9 bin 950'sini traktör ve 473'ünü özel amaçlı motorlu kara taşıtları oluşturdu.

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