Kar yağışı ve fırtınadan zarar gören yol çöktü

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Kozlu İlçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda yol çöktü.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde 19 Mayıs Mahallesinde geçtiğimiz günlerde kar yağışı ve fırtına nedeniyle zarar gören yol çöktü. Yolun çöktüğü sırada araç veya herhangi bir vatandaşın olmaması büyük bir facia yaşanmasını engelledi. Öte yandan çöken yol şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

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