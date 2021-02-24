Zonguldaklı balıkçılar 100 kilogram mezgitle limana döndü

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Zonguldaklı balıkçılar dün gece saatlerinde attıkları ağları toplayarak limana 100 kilogram balıkla döndü.

Zonguldak'ta Kozlu Limanında balıkçılar dün akşam saatlerinde denize açılarak ağlarını bıraktı. Ardından Balıkçılar sabaha karşı ağlarını denizde toplayarak Mezgit ve Barbun olmak üzere 100 Kg balık tuttu. Sabah saatlerinden balıklarını ağlardan ayıklayan balıkçılar, ayıklama işleminin ardından 2030 TL arasında satışa çıkaracak.

10 yıldır balıkçılık yapan Suat Özgen, Barbun ve Mezgit tuttuklarını söyleyerek, ''15 yıldır balıkçılık yapıyorum. Dün akşam attığımız ağları bugün topladık. Mezgit Barbun çıktı. İşimiz bitince yine atacağız sonra yine toplayacağız. 100 kg balık tuttuk. Baya bereketliydi. 2030 TL arasında satışa çıkaracağız. Hamsinin sıkıntısı inceyken avladılar. Yem fabrikalarına verdiler. O yüzden iri balık yok. Yenilecek balıkları beklemeden yem fabrikasına verdiler. O yüzden iri balık kalmadı'' dedi.

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