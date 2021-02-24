Caddede tekme ve yumruklu kavga kamerada

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Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 2 kişinin tekme ve yumruklu kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da meydana geldi. 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya bir kişi daha katıldı. Gelen kişinin tekme attığı kişi kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK

2021-02-24 16:25:16



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