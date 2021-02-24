Zonguldak Hıfzıssıhha Meclisi’nden yüz yüze eğitim kararı

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan yüz yüze eğitim kararları kamuoyu ile paylaşıldı.

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. Maddeleri gereği Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün yazıları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yazıları, MTEGM’nün, Strateji Geliştirme Başkanlığının okul kantinleri konulu yazıları doğrultusunda alınan kararlar açıklandı.

1 Mart 2021 tarihinden itibaren daha önce İl Hıfzıssıhha Kurulunun 08.02.2021 tarihli kararıyla beş gün yüz yüze başlayan okullara ek olarak resmi ve özel okullarda resmî ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada iki gün yüz yüze eğitime başlamasına, tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında ve ortaöğretim okullarının 12 inci sınıflarında MEB tarafından belirlenen program dahilinde yüz yüze eğitime başlanmasına, tüm özel eğitim okulları ve tüm özel eğitim sınıflarında haftada beş gün yüz yüze eğitime geçilmesine, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına, şube öğrenci sayısı 20’nin altında olan ekli listedeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Spor Liseleri ile Çok Programlı Anadolu Liselerinin tüm derecelerinde beş gün yüz yüze eğitime geçilmesine, yüz yüze eğitime geçilen okullarda temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için okullarda bulunan kantinlerin açılmasına, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere kuru gıda olarak (öğrenciye özel paketlenmiş) 1 Mart 2021tarihinden itibaren yemek hizmeti sağlanmasına, tüm eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığı COVİD19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen önlemler alınması ve okullarda COVID19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamaların yerine getirilmesine karar verildi.

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