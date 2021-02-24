Başkan Demirtaş çalışmalar hakkında bilgi verdi

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AK Parti Kdz. Ereğli Eski İlçe Başkanı Mustafa Demiray, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli Eski İlçe Başkanı Mustafa Demiray, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Başkan Demirtaş, Gülüç’te yapılan hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Demirtaş ziyaret ile ilgili memnuniyetini dile getirerek,

“Nazik ziyaretlerinden dolayı Doktor Mustafa Naci Yalçınkaya, önceki dönem AK Parti İlçe Başkanı ve İşadamı Mustafa Demiray’a teşekkür ederim" dedi.

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