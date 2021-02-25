Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaplı Çayı'nda İsrail sazanı tehdidi

DHA

Alaplı Çayı'nda İsrail sazanı tehdidi


Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bulunan çayda, diğer balık türlerinin yumurtalarıyla beslenmesiyle bilinen İsrail sazanının çoğalması, endişe yarattı. Balıkçılar, yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanına karşı önlem alınmasını istedi.
Alaplı´nın Gümeli yaylalarından gelerek ilçe merkezinden Karadeniz'e dökülen Alaplı Çayı'nda son 5 yılda hızla üreyen halk dilinde istilacı balık olarak bilinen İsrail sazanı baskın tür haline geldi. Çaydaki yerli tatlı su balıklarını yumurtalarını yiyerek beslenen İsrail sazanı amatör olta balıkçılarını endişelendirdi. Balıkçılar, günde ortalama 100 İsrail sazanı avladıklarını, diğer balık türlerini ise avlayamadıklarını anlattı. Amatör olta balıkçısı Burhan Türkoğlu, İsrail sazanı yüzünden diğer yerli balıkların tükenme noktasına geldiğini belirterek, "Bu balık türü İsrail sazanı olarak biliniyor. Alaplı Çayı'na zamanında kim bıraktı bilmiyorum ama bu tür, yerli tatlı su balıklarını yok ediyor. Yumurtalarını yiyerek besleniyor. Bundan dolayı da Alaplı çayında yerli balık nesli tükenmekle karşı karşıya, İsrail sazanı iste hızla çoğalmaya başladı. Günde neredeyse amatör olta balıkçıları 100 tane İsrail sazanı yakalıyor. Ben bu işi de hobi olarak yapıyorum. İsrail sazanı da pek yiyen kimsede yok. Yerli balıklarını yok olmaması için İsrail sazanına bir an önce çözüm bulunması gerekiyor" dedi.
YILDA 9 KEZ AĞIRLIĞININ YÜZDE 30'U KADAR YUMURTA BIRAKIYOR
Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Arif Aktürk, çayda birkaç yıldır İsrail sazanı türünün hızla arttığını söyledi. Bu türün diğer balık türlerinin varlığını azalttığını ifade eden Aktürk, şöyle konuştu:
"Son birkaç yıldır Alaplı Çayı'nda sayıları hızla artan ve halk arasında İsrail sazanı olarak bilinen sazan türü, ülkemiz flora ve faunası için tehdit oluşturmaktadır. Bu balık türü ülkemize aşılama yoluyla girdiği bilinmektedir. Ayrıca bu tür ileride çok büyük sorunlar teşkil edeceğinden dolayı endemik türlerini, yani yerli balıkları da yok etmektedir. Eti lezzetsiz ve kılçıklı olduğu için tüketimini de uygun görülmemektedir. Onun için birçok ülkede balık unu olarak kullanılmaktadır. Yılda 9 kez yumurtluyor her yumurtlamasında ağırlığının yüzde 30'u kadar yumurta verir. Birçok yerli balığın ve türünü tahribatına yol açmaktadır. Bu hızlı üremenin önüne geçilmesi gerekmektedir."DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ
2021-02-25 12:01:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demirtaş çalışmalar hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş çalışmalar hakkında bilgi verdi
Şüphe üzerine durdurulan araçtan silah çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçtan silah çıktı
Jandarma'dan kan bağışı kampanyası Kan bağışı kampanyasında 120 ünite kan toplandı
YEREL HABERLER Jandarma'dan kan bağışı kampanyası Kan bağışı ...
Zonguldak Hıfzıssıhha Meclisi’nden yüz yüze eğitim kararı
YEREL HABERLER Zonguldak Hıfzıssıhha Meclisi’nden yüz yüze eğitim ...
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı
Kar yağışı seraları yıktı geçti
YEREL HABERLER Kar yağışı seraları yıktı geçti
Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
Mutasyonlu virüs şüphesiyle tedaviye alındı
YEREL HABERLER Mutasyonlu virüs şüphesiyle tedaviye alındı
Ankara'dan misafirliğe gelen kadında mutasyonlu virüs tespit edildi
YEREL HABERLER Ankara'dan misafirliğe gelen kadında mutasyonlu virüs ...
Bozkurt yeni yapılacak olan köprüyü yerinde inceledi
YEREL HABERLER Bozkurt yeni yapılacak olan köprüyü yerinde inceledi
Caddede tekme ve yumruklu kavga kamerada
YEREL HABERLER Caddede tekme ve yumruklu kavga kamerada
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu 26 Şubat'ta Zonguldak'ta
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu 26 Şubat'ta ...
Kaldırımda yatan adam ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Kaldırımda yatan adam ekipleri harekete geçirdi
Madende iş kazası; 1 yaralı
YEREL HABERLER Madende iş kazası; 1 yaralı
Zonguldaklı balıkçılar 100 kilogram mezgitle limana döndü
YEREL HABERLER Zonguldaklı balıkçılar 100 kilogram mezgitle limana ...
Ereğli'de kar nedeniyle 40 sera yıkıldı
YEREL HABERLER Ereğli'de kar nedeniyle 40 sera yıkıldı
Devrek’te “Asker Millet El Ele” kan bağısı kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Devrek’te “Asker Millet El Ele” kan bağısı kampanyası ...
5 metre yükselikten beton zemine düşerek yaralandı.
YEREL HABERLER 5 metre yükselikten beton zemine düşerek yaralandı.
Dolmuş durağında darp edildi
YEREL HABERLER Dolmuş durağında darp edildi
Karton taşıyan adama motosiklet çarptı
YEREL HABERLER Karton taşıyan adama motosiklet çarptı
Gazeteci Ferdi Akıllı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Gazeteci Ferdi Akıllı son yolculuğuna uğurlandı
Alkollü adam ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Alkollü adam ekipleri harekete geçirdi
Özel düzenek ile hint keneviri yetiştiren doktor tutuklandı
YEREL HABERLER Özel düzenek ile hint keneviri yetiştiren doktor ...
Kar yağışı ve fırtınadan zarar gören yol çöktü
YEREL HABERLER Kar yağışı ve fırtınadan zarar gören yol çöktü