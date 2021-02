Bakan Karaismailoğlu, “Ulaşım ve haberleşme hizmetlerine yapılan harcamalar 914 milyar liraya yaklaştı” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Zonguldak’ta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak ülke genelinde yapılan ulaşım ve haberleşme hizmetleri için hükümetleri döneminde yaptıkları harcamanın 914 milyar liraya yaklaştığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı’ndaki incelemelerinin ardından Zonguldak’a geçerek kentteki çalışmaları yerinden takip etti. Zonguldak Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Karaismailoğlu, Valilik programının ardından Acılık Hz. Ali Camii'nde vatandaşlarla Cuma namazı kıldı. Namaz çıkışı vatandaşlarla görüşen Bakan, Zonguldak Belediye Başkanlığı binasına yaya olarak hareket etti. Belediye Başkanlığı ziyareti sonrasında Mithatpaşa Tünelleri'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ZonguldakFilyos arası bağlantıların da yer aldığı proje hakkında bilgi aldı.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Mithatpaşa Tünelleri çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı. İlk önce ZonguldakAmasraKurucaşileCide Yolu üzerindeki Mithatpaşa Tünelleri yapım şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülke genelinde yapılan ulaşım ve haberleşme hizmetleri için hükümetleri döneminde yaptıkları harcamanın 914 milyar liraya yaklaştığını ifade ederek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizde yaptığımız ulaşım ve haberleşme hizmetleri için hükümetlerimiz döneminde yaptığımız harcama, 914 milyar liraya yaklaşıyor. Bu bütçe aslında, Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasına girmesine temel teşkil edecek bir altyapının oluşturulması, dünya ve bölgesi ile her anlamda bağlarının sağlamlaştırılması yolunda değerlendirilmiştir. Ulaşımın tüm modlarında ortaya koyduğumuz projeler sayesinde Türkiye’nin bugün bir lojistik süper güç haline geldiğini iftiharla söyleyebiliyoruz" diye konuştu.



Bölünmüş yol ağı 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıktı

Son on dokuz yılda, 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağının, 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardıklarını belirten Karaismailoğlu, “ Son on dokuz yılda, 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı, 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Bin 714 km olan otoyol ağımızı, 3 bin 523 kilometreye yükselttik. Hükümetlerimiz döneminde toplam 389 kilometre uzunluğunda tam 3 bin 469 adet köprü yaptık. Viyadüklerimizi de sayarsak toplam sayı 9 bin 436’ya, uzunluk ise 700 kilometreye ulaşıyor. Geçit vermeyen dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aşarak insanımızın can ve mal güvenliğini tesis ettik. Karayollarındaki tünel sayımızı, 83’ten 435’e yükselttik. 50 km olan tünel uzunluğumuzu ise 590 km’ye çıkardık” dedi.



Zonguldak'a ulaşım ve iletişim yatırımları için 8 milyar 97 milyon bütçe

Bakan Karaismailoğlu, Zonguldak’ın Batı Karadeniz’deki iller arasında en önemli limancılık kentlerinden biri olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Kara Elmas diyarımız Zonguldak, Batı Karadeniz ‘in en önemli limancılık kentlerinden biri. Üretken ekonomisi ve çalışkan insanıyla ülkenin bütünsel kalkınmasına omuz veren Zonguldak’ta her daim yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik. İnşallah daha fazlasını da önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Zonguldak’ta bugüne kadar ulaşım ve iletişim yatırımları için 8 milyar 97 milyon liraya yakın bütçe harcadık. 2003 yılında Zonguldak’ta yalnızca 22 kilometrelik bölünmüş yol var iken, bölünmüş yol uzunluğunu 192 kilometreye çıkardık. ZonguldakAmasraKurucaşileCide Yolu projemiz kapsamında yer alan Mithatpaşa Tünelleri de yapmakta olduğumuz önemli tünellerden. Bedeli 4 milyar 16 milyon liranın üzerindeki 43,2 kilometrelik bu bölünmüş yol projemizin kapsamında 2 adet köprülü kavşak ve 13 adet çift tüp tünel yer alıyor. Projede şimdiye kadar, 11 kilometre bölünmüş yol ile birlikte, 2 adet köprülü kavşağın yanı sıra, toplam 2.233 metre uzunluğundaki 3 adet çift tüp tüneli tamamladık. Tamamlanan tünellerimiz Aslankayası, Mithatpaşa1 ve Mithatpaşa2 tünelleridir. Bu yol projemizde T0 tünelinde çalışmalara devam ediyoruz. Bu büyük projemizi 2025 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız."

Bakan Karaismailoğlu, ziyaret kapsamında AK Parti İl Başkanlığı binasına geçti. Bakan, ZonguldakEreğli Yolundaki Kozlu Köprülü Kavşağı ile birlikte Bülent Ecevit Köprülü Kavşak çalışmalarında incelemeler yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.