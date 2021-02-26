Devrek’te Sokak hayvanları barınağa yerleştirildi

Devrek’te gruplar halinde başıboş şekilde gezen ve vatandaşları tedirgin eden bir grup köpeği belediye ekipleri toplayarak barınak merkezimize götürdü.

Devrek’te ç sokaklarda gruplar halinde dolaşan köpekler Devrek Belediye Veterineri Nuri Gebeş’in denetim ve gözetiminde toplanarak barınağa yerleştirildi.

Köpeklerin toplanmasında azami gayret ettiklerini belirten Veteriner Gebeş, “Halkımızın sağlığını tehdit eden başıboş köpekleri sokaklardan toplayarak barınağımıza götürdük. Toplama işleminde bu sokak ve sevimli dostlarımıza hiçbir kötü muamele yapılmamıştır. Köpeklerimiz gayet sağlıklı bir şekilde barınağımızda yaşamlarını sürdürüyor. Bu konuda duyarlı ve hayvan sever halkımızın endişe etmelerine gerek yoktur müsterih olsunlar.” dedi.

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