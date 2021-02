AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sözde gelişmiş ülkelerin bize dayattığı senaryoları, kendilerince bize yakıştırdıkları rollerin hepsini reddettik. Bugün ise 5B’nin fırlatılışı için gün sayıyoruz. Sırada halen üretimi devam eden yerli ve milli uydumuz 6A var" diye ifade etti.

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde yeniden göreve gelen İl Başkanı Zeki Tosun ve yeni yönetimine başarılar dileyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde davanın gönül erleri olduklarını söyledi. Hayata geçirilen atılımlar sayesinde bugün Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Sorumluluğunu almış olduğumuz Ulaştırma ve Altyapı alanında bizlere nasip olan hizmetlerle, davamızın yolunda emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. Hayata geçirdiğimiz atılımlar sayesinde bugün Türkiye eski Türkiye değildir. Sözde gelişmiş ülkelerin bize dayattığı senaryoları, kendilerince bize yakıştırdıkları rollerin hepsini reddettik. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak hedefine kitlenerek harekete geçtik. Türkiye’yi dünyaya bağlayan karayolları, demiryolları, denizyolları ve havayollarımızla, Gelişmiş haberleşme sistemlerimiz, internet teknolojilerimiz ve uydularımızla güçlü Türkiye’nin altyapısını kurduk. Önümüzdeki 10 yıllarda gelecek nesillerin çok daha zengin ve müreffeh bir Türkiye’de yaşaması için gereken temelleri attık. Yaptığımız büyük işleri ve kudretimizi çekemeyenler, karalamaya çalışanlar da yok değil. Bunları söyleyenlerin, “devlet aklı” nın ne demek olduğunu anlamadığı çok açıktır. Devlet aklı yarını bugünden kurmakla sorumludur. Gençlerimizin, çocuklarımızın yarın bereket içinde, huzur içinde, hürriyet içinde yaşamasının mesuliyetini taşımak demektir. Biz bu köprüleri, bu tünelleri, bu havaalanlarını, bu limanları Türkiye’nin ekonomisini güçlü ve tam bağımsız hale getirmek için inşa ediyoruz. Kalkınmayı doğudan batıya, kuzeyden güneye eşit olarak dağıtmak, köyümüzle kentimiz arasında yaşam kalitesi açısından fark bırakmamak için çalışıyoruz.



Sanayicimizin, çiftçimizin, ihracatçımızın imkanlarını genişletip, ürününü daha ucuza, daha hızlı, daha güvenli taşıması için yol yapıyoruz. Türk Lirası böyle değer kazanacak, ülkenin gelirleri böyle artacak, turizm böyle yükselecek, yabancı yatırım böyle gelecek, gıda fiyatları böyle düşecek, işsizlik böylelikle bir sorun olmaktan çıkacak. Çok şükür ki, Türkiye bugün, çalışmalarımız ve yaptığımız yatırımlar sayesinde, dünyanın en hayati ticari koridorlarında hakimiyet kurmuş, lojistik açıdan süper güç olmuş, havada, karada, demiryolunda dünyanın köprüsü haline gelmiş bir ülkedir. İnşallah yarınlar bugünden de iyi olacaktır" ifadelerine yer verdi.



"Son 19 yılda dünyayı şaşırtan bir atılım yaptık"

Bakan Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktürün karşı karşıya olduğu bölgesel ticari fırsatları pek çok işi bir an önce tamamlamayı gerektirdiğine dikkat çekti. Bu sebeple son 19 yılda dünyayı şaşırtan bir atılım yaptıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Bazı işler asla ve asla yarına bırakılacak işler değildir. Zamanı şimdidir. Ülkemizin içinde bulunduğu konjonktür, karşı karşıya olduğu bölgesel ticari fırsatlar pek çok işi bir an önce tamamlamayı gerektiriyor. Bu yüzden son 19 yılda dünyayı şaşırtan bir atılım yaptık. Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız yaklaşık 931 milyar lira yatırımla, ekonomimizi canlandırdık, bütünsel kalkınmamıza dayanak olduk.Bunları yaparken ülkemizin bütün mali imkanlarını seferber ettik. Uygun projelerde kamuözel iş birlikleri yaptık. YapİşletDevret modeli ile hayata geçirdiğimiz projelerimiz sayesinde kalkınma yolunda onlarca yılı birkaç yılda kat ettik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. 6 ilimiz bölünmüş yol ile birbirine bağlıydı, bugün 77 ili bölünmüş yol ile birbirine bağladık. Türkiye’yi baştan başa, güvenli ve konforlu otoyollarla kuşattık. Demiryolu Reformumuzun sonuçlarını almaya başladık. Türkiye’yi Avrupa’nın 6. dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Bugün İngiltere ile Çin’i bağlayan Yeni İpek Demiryolu’nun en önemli köprüsü olduk. İhracat trenlerimiz birbiri ardına Çin’e Rusya’ya gidiyor. 26 olan havalimanı sayımızı 56’ya yükselttik ve hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Medarı iftiharımız THY dünyanın en büyük markalarından biri oldu. İstanbul Havalimanı sayesinde dünyanın havayolu transit merkezi haline geldik. Mavi Vatanımız üzerindeki hakimiyetimizi her geçen gün güçlendiriyoruz. Limanlarımızın sayısı artarken, tersanelerimizde yerli ve milli gemilerimizi üretiyor ve ihraç ediyoruz."



"Sırada halen üretimi devam eden yerli ve milli uydumuz 6A var"

Haberleşme ve yayıncılık uydularından 5A’nın 2021 yılı başında yörüngesine fırlatıldığını bugün ise 5B’nin fırlatılışı için gün saydıklarını söyleyen Bakan Adil Karaismailoğlu, "Haberleşme ve yayıncılık uydularımızdan 5A’yı 2021 yılı başında yörüngesine fırlattık. Bugün ise 5B’nin fırlatılışı için gün sayıyoruz. Sırada halen üretimi devam eden yerli ve milli uydumuz 6A var. Ülkeyi bilişim otobanlarıyla ördük, 413 bin kilometrenin üzerinde fiberoptik kablo döşedik. 5G altyapısını ülke sathına yaymak için altyapı çalışmalarımızı başlattık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Bakü Tiflis Kars Demiryolu, Ordu Giresun Havalimanı, Ankara Niğde Akıllı Otoyolu, Kömürhan Köprüsü ve Yüksek hızlı tren hatları gibi büyük projeleri başarıyla bitirdik ve hizmete sunduk. İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açacağız. MalkaraÇanakkale Otoyolu, AydınDenizli Otoyolu, RizeArtvin Havalimanı, Ankaraİzmir ve Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hatları, Filyos Limanı, Kanal İstanbul gibi dev projelere de başarıyla devam ediyoruz. Bütün bu eserlerde AK Parti imzası vardır. Her biri bizim hizmet aşkımızın, vatan sevgimizin, inancımızın ve kudretimizin birer simgesidir. Allah’ın izniyle, daha nice eseri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.



"Mithatpaşa Tünellerinin bölge ulaşımının rahatlaması ve gelişmesi açısından önemi büyük"

Zonguldak'a yapılan yatırımları da değerlendiren Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bu atılım içerisinde Zonguldağımızın da her daim önemli bir yeri olmuştur. Son 19 yılda Zonguldak’ın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 8 milyar 100 milyon Lira yatırım gerçekleştirdik. 2003’e kadar sadece 22 kilometre bölünmüş yolu vardı, 170 kilometre daha yaparak toplamda 192 kilometreye ulaştık. Yollarının sadece 16 kilometresi BSK kaplamalı iken, 177 km daha BSK kaplama yaparak toplamda 193 kilometreye yükselttik. Bartın’a, Bolu’ya, Düzce’ye bölünmüş yollar ile bağladık. Sabah Türkiye’nin yapımı devam eden en önemli projelerinden biri olan milletimizin 150 yıllık hayali Filyos Limanı ve Zolguldak’ın karayolu ulaşım ağını güçlendirecek Mithatpaşa Tünellerini inceledik. Mithatpaşa Tünellerin bölge ulaşımının rahatlaması ve gelişmesi açısından önemi çok büyük. Yapımı devam eden Mithatpaşa tünellerimiz tamamlandığında Ankara ve İstanbul istikametinden gelen araçlar şehir içine girmeden KilimliFilyos Sahil Yolu güzergahına geçebilecek. Böylece hem kent içi trafik rahatlayacak hem de daha güvenli, kısa süreli ve konforlu bir ulaşım sağlanacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Aynı şekilde milletimizin 150 yıllık hayali Filyos Limanı ile de Zonguldak’ı Batı Karadeniz’in ana ihracat merkezi yapacağız. Tamamlandığında Karadeniz hinterlandının en önemli limanı olacak olan Filyos Limanı bu noktada Zonguldak’ı hak ettiği yere taşıyacak ve deniz ticaretinin merkezi yapacak. Filyos Limanı hizmete girdiğinde, yıllık 25 milyon ton konteynır elleçleme kapasitesi ile büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak. Sadece Zonguldak’ın değil, Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun ana ihracat merkezi haline gelecek. Bölgenin sanayi ve ticaret faaliyetlerinin gelişimine büyük katkılar sağlayacak ve yeni istihdam alanları açacak. Zonguldak’ın demiryolu ulaşım ağı için de çok önemli projeler hayata geçirdik. Zonguldak Gar Binası’nın tadilatını yaptık. IrmakKarabükZonguldak Rehabilitasyon ve Sinyalizasyon Projesi ile demiryolunu ağını baştan aşağı yeniledik. Şimdi IrmakKarabükZonguldak Elektrifikasyon Projesi ile hattı elektrikli hale getirecek çalışmalara başladık. Aynı şekilde Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesine İltisak Hattı Bağlantısı da sağlayacağız. Zonguldak için planladığımız her bir projemizin bölgenin ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini katbekat artıracağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

