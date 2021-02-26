Kızılay karantinada olan köye ekmek dağıttı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Danişmentli Köyü vaka artışı nedeniyle karantinaya alınırken, Türk Kızılayı gıda desteğinde bulundu.

İlçeye bağlı Danişmentli Köyü Muhtarı Fahrettin Donat ve ailesinin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması sonrası, talep üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri köye giderek vatandaşlara Covid19 testi uyguladı.

Test sonuçları sonrası çok sayıda vaka olduğu tespit edilince Danişmentli Köyü’ne bağlı Aşağı Mahalle karantinaya alındı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Jandarma Komutanı ve İlçe Sağlık Müdürü ile bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Tedbirlerin yerinde olduğunu belirten Kaymakam Çorumluoğlu, vatandaşların kurallara uymaları ve sabırlı olmalarını istedi.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi yöneticileri, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı ile birlikte karantinaya alınan köye giderek gıda yardımında bulundu. Köy halkının yanında yer aldıklarını ifade eden Kızılay yönetimi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Danışmentli Köyü muhtarımızın testinin pozitif çıkması dolayısıyla köy karantinaya alınmıştır. Bizler de Türk Kızılayı Karadeniz Ereğli Şubesi olarak karantinada bulunan köy halkımıza ekmek yardımı yaptık ve köy halkımızın her zaman yanında yer alacağız. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız.”

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