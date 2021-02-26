Reklam panosuna çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği panelvan minibüs, yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kaza, öğle saatlerinde, Ereğli Tersaneler mevkiinde meydana geldi. Erkan A. (40) yönetimindeki 67 UB 291 plakalı minibüs virajda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıktıktan sonra araç yetkili servisinin reklam panosuna çarptı. Kazada Erkan A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Erkan A., özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-02-26 17:19:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.