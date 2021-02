Bakan Karaismailoğlu: Filyos Limanı ana ihracat merkezi olacak (2)

'ULAŞIM VE HABERLEŞME HİZMETLERİNE 914 MİLYAR HARCAMA YAPILDI'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nın ardından yapımları devam eden Mithatpaşa Tünelleri'ni inceledi. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, bakanlık olarak ulaşım ve haberleşme hizmetleri için hükümetleri döneminde yapılan harcamanın 914 milyar liraya yaklaştığını söyleyerek, "Bu bütçe aslında, Türkiye´nin gelişmekte olan ülkeler arasına girmesine temel teşkil edecek bir altyapının oluşturulması, dünya ve bölgesi ile her anlamda bağlarının sağlamlaştırılması yolunda değerlendirilmiştir. Ulaşımın tüm modlarında ortaya koyduğumuz projeler sayesinde Türkiye´nin bugün bir lojistik süper güç haline geldiğini iftiharla söyleyebiliyoruz. Son 19 yılda, 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı, 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı, 3 bin 523 kilometreye yükselttik. Hükümetlerimiz döneminde toplam 389 kilometre uzunluğunda tam 3 bin 469 adet köprü yaptık. Viyadüklerimizi de sayarsak toplam sayı 9 bin 436´ya, uzunluk ise 700 kilometreye ulaşıyor. Geçit vermeyen dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aşarak insanımızın can ve mal güvenliğini tesis ettik. Karayollarındaki tünel sayımızı, 83´ten 435´e yükselttik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu ise 590 kilometreye çıkardık" dedi.

'DAVANIN GÖNÜL ERLERİYİZ'

Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu davanın gönül erleri olduklarını söyledi. Hayata geçirilen atılımlar sayesinde Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını ifade eden Karaismailoğlu, "Sözde gelişmiş ülkelerin bize dayattığı senaryoları, kendilerince bize yakıştırdıkları rollerin hepsini reddettik. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak hedefine kitlenerek harekete geçtik. Türkiye´yi dünyaya bağlayan karayolları, demiryolları, denizyolları ve havayollarımızla, gelişmiş haberleşme sistemlerimiz, internet teknolojilerimiz ve uydularımızla güçlü Türkiye´nin altyapısını kurduk. Önümüzdeki 10 yıllarda gelecek nesillerin çok daha zengin ve müreffeh bir Türkiye´de yaşaması için gereken temelleri attık. Yaptığımız büyük işleri ve kudretimizi çekemeyenler, karalamaya çalışanlar da yok değil. Bunları söyleyenlerin, devlet aklının ne demek olduğunu anlamadığı çok açıktır. Devlet aklı, yarını bugünden kurmakla sorumludur. Gençlerimizin, çocuklarımızın yarın bereket içinde, huzur içinde, hürriyet içinde yaşamasının mesuliyetini taşımak demektir" diye konuştu.

'BÜTÜN HİZMETLERDE AK PARTİ İMZASI VAR'

Türkiye'nin çalışmalar ve yapılan yatırımlar sayesinde, dünyanın en hayati ticari koridorlarında hakimiyet kurmuş, lojistik açıdan süper güç olmuş, havada, karada, demiryolunda dünyanın köprüsü haline gelmiş bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bazı işler asla ve asla yarına bırakılacak işler değildir. Zamanı şimdidir. Ülkemizin içinde bulunduğu konjonktür, karşı karşıya olduğu bölgesel ticari fırsatlar pek çok işi bir an önce tamamlamayı gerektiriyor. Bu yüzden son 19 yılda dünyayı şaşırtan bir atılım yaptık. Türkiye´nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız yaklaşık 931 milyar lira yatırımla, ekonomimizi canlandırdık, bütünsel kalkınmamıza dayanak olduk. Bunları yaparken ülkemizin bütün mali imkanlarını seferber ettik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Haberleşme ve yayıncılık uydularımızdan 5A´yı 2021 yılı başında yörüngesine fırlattık. Bugün ise 5B´nin fırlatılışı için gün sayıyoruz. Sırada halen üretimi devam eden yerli ve milli uydumuz 6A var. Ülkeyi bilişim otobanlarıyla ördük, 413 bin kilometrenin üzerinde fiberoptik kablo döşedik. 5G altyapısını ülke sathına yaymak için altyapı çalışmalarımızı başlattık. Bütün bu eserlerde AK Parti imzası vardır. Her biri bizim hizmet aşkımızın, vatan sevgimizin, inancımızın ve kudretimizin birer simgesidir. Allah´ın izniyle, daha nice eseri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın vizyonu doğrultusunda hayata geçireceğiz."DHA-Politika Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK

2021-02-26 17:52:21



