Meslek Tanıtma Yaygınlaştırma Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı Tabanlı Mesleki Eğitim ve Daire Başkanı Süleyman Akgül'ün katılımıyla Ticaret ve Sanayi Odası( TSO) binasında gerçekleşti.

Zonguldak Ticaret Sanayi Odası(TSO)tarafından toplantı salonunda Meslek Tanıtma Yaygınlaştırma Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ticaret Sanayi Odasında yapılan toplantıya, Tabanlı Mesleki Eğitim ve Daire Başkanı Süleyman Akgül, Ticaret ve Saniye Odası Başkanı(TSO)Başkanı Metin Demir,İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve üyeler katıldı. Toplantı 1 dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından konuşamalarla devam etti.

Tabanlı Mesleki Eğitim ve Daire Başkanı Süleyman Akgül, ''Mesleki ve Teknik Eğitim Bizim Bakanlık olarak son süreçte sektörle birlikte hareket ederek ekonomik ve diğer boyutlarıyla iş birliği yaptığımız en önemli hususlardır biridir. Bakanlığımızın eğitim politikaları 2023 eğitim vizyonuyla birlikte şekillendi belirlendi. bu kapsamda meslek ve teknik eğitim genel müdürlüğü olarak bizim çalışmalarımız arasında yeni hedef 33 eylemde bu çalışmaları başlattık. Kolları sıvadık ve bu işi sektörle yapmamız gerekiyordu. Bunu sektörümüzle birlikte başlattık. Paydaşlarımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bugüne kadar yaptığımız ve yapacağımız projelerle ilgili istişare toplantıdır bu" dedi.

Ardından Tabanlı Mesleki Eğitim ve Daire Başkanı Süleyman Akgül, Ticaret ve Saniye Odası Başkanı(TSO)Başkanı Metin Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve üyelerin hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından toplantı sona erdi.

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