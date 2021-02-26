Bıçakla kendisine zarar verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kendisine bıçakla zarar veren bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı alkollü olduğu öğrenilen bir kişi bıçakla vücudunun birkaç yerini keserek kendisine zarar verdi. Komşularının ihbarı üzerine Kavaklık Mahallesi’ne polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği alkollü adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre şahsın psikolojik sorunları olduğu ve bunalıma girdiği öğrenildi.

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