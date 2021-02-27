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Zonguldak Valiliği İlİlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor. Denetimlerde 32 kişiye ilk uyarı, 9 kişiye ikinci uyarı ve para cezası ve 4 kişiye izolasyona uymama cezası uygulandı.

Zonguldak Valiliği İlİlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 4 bin 635 resen denetim, 36 ihbar ve bin 894 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde il genelinde 32 kişiye ilk uyarı, 9 kişiye ikinci uyarı ve para cezası ve 4 kişiye izolasyona uymama cezası uygulandı.

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