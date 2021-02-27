Karantinada olan köye gıda yardımı

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, karantinada olan Danişmentli Köyü’nde gıda desteğinde bulundu.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Danişmentli Köyü, yapılan koronavirüs testleri sonucu yüksek vaka sayısı sebebiyle karantinaya alındı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun talimatıyla, karantinada olan mahalleye Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Türk Kızılayı tarafından 100 adet gıda kolisi dağıtımı yapıldı. Ayrıca gün aşırı 400 adet olmak üzere karantina süresi boyunca ekmek dağıtımı da devam edeceği öğrenildi. Kaymakam Çorumluoğlu, vatandaşların kurallara uymaları yönünde uyarıda bulunarak sabırlı olmalarını istedi.

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