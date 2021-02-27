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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İHA

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzelendi. Operasyonda 7 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, S.D. (26) ve T.D. (28) isimli şahısların İstanbul ilinden Zonguldak iline uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Zonguldak ili Alaplı ilçesi Kılçak köyünde durdurulan, içerisinde S.D. ve T.D. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 7 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti (TCK Md.188) suçundan adli işlemlere başlanıldı. İki şahıs hakkında ayrıca Sokağa Çıkma Yasağını ihlalden idari yaptırım uygulanarak da işlem yapıldı.

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