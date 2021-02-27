Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Zonguldak’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 350 gram uyuşturucu ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzelendi. Operasyon kapsamında kapsamda Narkotimlerce takip edilen S.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 350 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan S.S. isimli şahıs tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.