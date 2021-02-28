Zonguldak'ta ekmeğin 2 liraya yükselmesine valilik İtiraz Komisyonu kuracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta ekmeğin 2 liraya yükselmesine valilik İtiraz Komisyonu kuracak

İHA

Zonguldak'ta ekmeğin 2 liraya yükselmesine valilik İtiraz Komisyonu kuracak

Zonguldak Valiliği, 1.5 TL’den 2 TL’ye yükseltilen ekmek fiyatına itiraz edilmesine rağmen yeni ücret tarifesinin uygulanacağının belirtilmesi üzerine İtiraz Komisyonu oluşturulacağını açıkladı.
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu'nun 62. maddesi gereğince Zonguldak Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası'nın Birlik Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere hazırladığı fiyat tarifesi değişiklik talebi, Ücret Komisyonunca incelenerek Yönetim Kurulu’nun 22 Şubat tarihli toplantısında görüşüldü ve yeni ekmek fiyat tarifesinin 24 Şubat tarihinden geçerli olacak şekilde onaylandığı bildirildi. Alınan karar, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığınca Ticaret Bakanlığına gönderildi. Ticaret Bakanlığının 17 Şubat 2021 tarih ve 61482839 sayılı yazısı ile “üretici lehine önemli ölçüde maliyet avantajı sağlanmış olduğu hususu da dikkate alındığında 1 kilogram ekmeğin fiyatının 7.50 TL’nin üzerinde olacak şekilde yeni tarifelerin belirlenmesinin bu aşamada uygun olmadığı değerlendirilmektedir” denilmesine rağmen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığınca yeni ücret tarifesi uygulamaya konuldu.
Zonguldak Valiliği, 24 Şubat 2021 tarih ve 420 sayılı yazıları ile Birlik Yönetim Kurulu’nun 22 Şubat tarihinde aldığı kararla belirlenen yeni ücret tarifesinin uygulanmaması gerektiğini belirterek, uygulamaya itiraz etti. Ancak alınan cevabi yazıda yeni ücret tarifesinin uygulanacağı ifade edildi. Yapılan itiraza rağmen fiyatın geri çekilmemesi nedeniyle Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu gereğince valilik tarafından İtiraz Komisyonu oluşturulmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tek katlı binanın çatısında çıkan yangın geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Tek katlı binanın çatısında çıkan yangın geceyi ...
Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
Jandarmanın hassas burunları "Şila" ve "Vera"
YEREL HABERLER Jandarmanın hassas burunları "Şila" ve "Vera"
Kısıtlamada alkol alan 13 kişilik gruba ceza yağdı
YEREL HABERLER Kısıtlamada alkol alan 13 kişilik gruba ceza yağdı
Alaplı'da metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Alaplı'da metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Ehliyeti ve basın kartlı sahte olan şahıs 80 litre alkolle yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyeti ve basın kartlı sahte olan şahıs 80 litre ...
Ormanlı’nın çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Ormanlı’nın çehresi değişiyor
Oğlunu ensesinden bıçakladı 'Oğlumu bıçakladım' diyerek karakola teslim oldu
YEREL HABERLER Oğlunu ensesinden bıçakladı 'Oğlumu bıçakladım' ...
Karantinada olan köye gıda yardımı
YEREL HABERLER Karantinada olan köye gıda yardımı
Salgınla mücadelede yeni döneme giriliyor
YEREL HABERLER Salgınla mücadelede yeni döneme giriliyor
Korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Korona virüs denetimleri sürüyor
Alkollü adam ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Alkollü adam ekipleri harekete geçirdi
Bıçakla kendisine zarar verdi
YEREL HABERLER Bıçakla kendisine zarar verdi
İnşaat işçisi kurtarılamadı
YEREL HABERLER İnşaat işçisi kurtarılamadı
Başkan Bozkurt’a maden şehidi forması
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’a maden şehidi forması
İnşaat işçisini hayata bağlamak için mücadele verdiler
YEREL HABERLER İnşaat işçisini hayata bağlamak için mücadele ...
Başkan Demirtaş’a maden şehidi forması
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş’a maden şehidi forması
Şantiye personeline ‘tatlı’ teşekkür
YEREL HABERLER Şantiye personeline ‘tatlı’ teşekkür
MEYTAP Tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER MEYTAP Tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı
Meslek Tanıtma Yaygınlaştırma Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Meslek Tanıtma Yaygınlaştırma Projesi Tanıtım ve ...
Bakan Karaismailoğlu: Filyos Limanı ana ihracat merkezi olacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Filyos Limanı ana ihracat ...
Reklam panosuna çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Reklam panosuna çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı