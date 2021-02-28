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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiğdemli Köprüsü ulaşıma açılıyor

İHA

Çiğdemli Köprüsü ulaşıma açılıyor

AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Çiğdemli Köprüsü ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yapılacağı arazide incelemede bulundu.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt; Yönetim Kurulu Üyesi Talip Seyhan, Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber ve Başkan Yardımcısı Muhammed Orhan ile birlikte İlçeye bağlı Çiğdemli Köyü ile civar köylerin grup yolu olarak kullanacağı köprüyü inceledi. Köprünün yıkımından yeniden yapılmasına kadar geçen süreci yakından bizzat takip eden Başkan Bozkurt; asfaltı dökülen ve korkulukları monte edilerek boyanan köprünün çok yakın bir zamanda hizmete alınarak ulaşıma açılacağını söyledi.
Bozkurt açıklamasında; “Bilindiği gibi miadını dolduran Çiğdemli Köprüsü’nün yıkımını Ekim ayında gerçekleştirip, hemen yerine yenisinin yapımına başlamıştık. Hava şartları gibi elimizde olamayan nedenlerden dolayı, köprünün hizmete alınması biraz gecikmiş olsa da asfaltının da dökülmesiyle birlikte sona yaklaşıldığını söyleyebilirim. Bu süreçte başta Çiğdemli Köyümüz olmak üzere, bu köprüyü grup yolu olarak kullanacak olan köylerimizde ikamet eden değerli vatandaşlarımıza gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. 30’un üzerinde köyümüze hizmet verecek olan Çiğdemli Köprüsü’nün hayırlı, uğurlu olmasını dilerken; emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

Ağız Diş Sağlığı Merkezi arazisinde sondaj yapılıyor
Başkan Bozkurt, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi bölgesine yapılacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi arazisinde devam eden sondaj çalışmalarını yerinde takip etti. Devam eden fizibilite ve sondaj çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Bozkurt, amaçlarının Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin en kısa sürede kendi binasında hizmet verir duruma gelmesi olduğunu söyledi. Başkan Bozkurt’a, Yönetim Kurulu Üyesi Halil Kırtay, Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber, Başkan Yardımcısı Muhammed Orhan ile Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali İşler Müdürü Ercan Özen de eşlik etti.

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