Freni patlayan motosiklet evin garajına çarparak durabildi Motosiklet sürücüsünün hayatını kask kurtardı

Zonguldak'ta freni patlayan motosiklet sürücüsü bir evin garajına çarparak durabildi. Kazada hafif yaralı olarak kurtulan motosiklet sürücüsünü kafasındaki kask kurtardı.



Olay, Terakki Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde B.B.'nin kullandığı motosikletin freni patladı. Durumu fark eden sürücü durabilmek için bir binanın garajına çarptı. Çarpma sırasında başında kask olan sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından B.B.'yi Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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