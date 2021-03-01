Demirsu’dan kendi işini kuran engelli ve eski hükümlülere ziyaret

İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, 2020 MayısHaziran döneminde sunulan projelerden kabul edilen ve 2021 Şubat ayı içerisinde kuruluşları gerçekleştirilen engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma projeleri sahiplerini ziyaret etti.

2020 MayısHaziran döneminde sunulan projelerden kabul edilen ve 2021 şubat ayı içerisinde kuruluşları gerçekleştirilen engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma projeleri İl Müdürü Gönül Demirsu tarafından ziyaret edildi. İl Müdürü Demirsu ;arıcılık alanında projesi kabul edilen engelli Nebahat Darıcı, halı ve koltuk yıkama alanında kendi işyerini açan engelli Ekrem Yavuz, büyükbaş hayvancılık alanında projesi kabul edilen eski hükümlü Mustafa Açıkgöz, köylü ürünleri pazarı alanında işyeri açan engelli Cevdet Yavuzaslan ve yine büyükbaş hayvancılık alanında projesi kabul edilen eski hükümlü Muhammet Delioğlu ile küçükbaş hayvancılık alanında projesi kabul edilen engelli Azime Şen ile görüşerek projelerinin yürütümü ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

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