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Devrek’te bacağı kırılan sokak köpeği tedavi altına alımdı

İHA

Devrek’te bacağı kırılan sokak köpeği tedavi altına alımdı

Bir ihbarı değerlendiren Devrek Veteriner Hekimi Nuri Gebeş, yaralı köpeği tedavi altına aldı.
Eski Terminal bölgesinde aracın bir köpeğe çarptığı yönünde bir ihbar alan Devrek Belediyesi Veteriner Hekimi Nuri Gebeş ve ekibi olay yerine giderek yerde yaralı olarak yatan 3 yaşındaki melez erkek köpeği sedyeyle barınaktaki muayenehaneye götürerek ilk tedavisi gerçekleştirildi.
Belediye Veteriner Hekimi Nuri Gebeş yaptığı ilk muayene bulguları ve röntgende köpeğin ayağının kırık olduğunu tespit ederken, kırığın ağır olması sebebiyle Zonguldak Veteriner Tıp Merkezine havale edilerek hayvanın burada tedavisine devam edilmesi sağlandı

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