Jandarmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza

Zonguldak’ta korona virüs denetimleri kapsamında 2228 Şubat tarihleri arasında il genelinde denetim gerçekleştirdi.
Zonguldak’ta korona virüs denetimleri kapsamında görevli ekipler tarafından il genelinde denetim yapıldı. 2228 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 59 bin 666 şahıs sorgulandı. Hakkında yakalama kararı bulunan 119 şahıs yakalandı. Uygulama noktalarında ise yapılan denetimlerde 55 bin 337 araç sorgulanarak, yakalama kaydı bulunan 43 aranan araç yakalandı. Ayrıca Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 41 kişiye, maske kuralını ihlal eden 26 kişiye ve Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 27 kişiye işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.